İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
39 (79.59%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (20.41%)
En iyi işlem:
160.00 BRL
En kötü işlem:
-28.00 BRL
Brüt kâr:
974.00 BRL (817 pips)
Brüt zarar:
-105.00 BRL (37 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (262.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
328.00 BRL (8)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
17.38
Alış işlemleri:
29 (59.18%)
Satış işlemleri:
20 (40.82%)
Kâr faktörü:
9.28
Beklenen getiri:
17.73 BRL
Ortalama kâr:
24.97 BRL
Ortalama zarar:
-10.50 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-50.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-50.00 BRL (2)
Aylık büyüme:
0.87%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BRL
Maksimum:
50.00 BRL (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (16.00 BRL)
Varlığa göre:
0.71% (716.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BBAS3
|13
|B3SA3
|11
|ELET3
|8
|ABEV3
|6
|ITUB4
|5
|VALE3
|3
|EMBR3
|2
|WINV25
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BBAS3
|22
|B3SA3
|87
|ELET3
|65
|ABEV3
|-7
|ITUB4
|73
|VALE3
|62
|EMBR3
|66
|WINV25
|15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BBAS3
|54
|B3SA3
|69
|ELET3
|115
|ABEV3
|1
|ITUB4
|162
|VALE3
|145
|EMBR3
|149
|WINV25
|85
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +160.00 BRL
En kötü işlem: -28 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +262.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -50.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
