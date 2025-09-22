SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mesma Velha Estoria
Anderson Hupp

Mesma Velha Estoria

Anderson Hupp
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
39 (79.59%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (20.41%)
En iyi işlem:
160.00 BRL
En kötü işlem:
-28.00 BRL
Brüt kâr:
974.00 BRL (817 pips)
Brüt zarar:
-105.00 BRL (37 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (262.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
328.00 BRL (8)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
17.38
Alış işlemleri:
29 (59.18%)
Satış işlemleri:
20 (40.82%)
Kâr faktörü:
9.28
Beklenen getiri:
17.73 BRL
Ortalama kâr:
24.97 BRL
Ortalama zarar:
-10.50 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-50.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-50.00 BRL (2)
Aylık büyüme:
0.87%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BRL
Maksimum:
50.00 BRL (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (16.00 BRL)
Varlığa göre:
0.71% (716.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BBAS3 13
B3SA3 11
ELET3 8
ABEV3 6
ITUB4 5
VALE3 3
EMBR3 2
WINV25 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BBAS3 22
B3SA3 87
ELET3 65
ABEV3 -7
ITUB4 73
VALE3 62
EMBR3 66
WINV25 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BBAS3 54
B3SA3 69
ELET3 115
ABEV3 1
ITUB4 162
VALE3 145
EMBR3 149
WINV25 85
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +160.00 BRL
En kötü işlem: -28 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +262.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -50.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 14:08
Share of trading days is too low
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 14:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.23 13:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 18:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 18:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 18:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 18:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 18:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mesma Velha Estoria
Ayda 999 USD
1%
0
0
USD
101K
BRL
1
30%
49
79%
100%
9.27
17.73
BRL
1%
1:1
