- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
16 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (20.00%)
En iyi işlem:
1.75 GBP
En kötü işlem:
-1.02 GBP
Brüt kâr:
10.47 GBP (1 720 pips)
Brüt zarar:
-2.02 GBP (354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (4.14 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
4.14 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
45.72%
Maks. mevduat yükü:
85.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
8.28
Alış işlemleri:
9 (45.00%)
Satış işlemleri:
11 (55.00%)
Kâr faktörü:
5.18
Beklenen getiri:
0.42 GBP
Ortalama kâr:
0.65 GBP
Ortalama zarar:
-0.51 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.02 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1.02 GBP (1)
Aylık büyüme:
8.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
1.02 GBP (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.95% (1.02 GBP)
Varlığa göre:
4.12% (4.41 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|EURCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|6
|USDJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|0
|EURCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|632
|USDJPY
|220
|EURCAD
|236
|GBPUSD
|203
|EURJPY
|0
|EURCHF
|76
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.75 GBP
En kötü işlem: -1 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.14 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1.02 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 4
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
UniverseWheel-Live
|0.27 × 11
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 300
|
ICMarkets-Live02
|0.36 × 462
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 318
|
Exness-Real18
|0.37 × 27
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
108
GBP
GBP
4
0%
20
80%
46%
5.18
0.42
GBP
GBP
4%
1:20