SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / StormWave
Pencho Velkov

StormWave

Pencho Velkov
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
TickmillUK-Live03
1:20
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
16 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (20.00%)
En iyi işlem:
1.75 GBP
En kötü işlem:
-1.02 GBP
Brüt kâr:
10.47 GBP (1 720 pips)
Brüt zarar:
-2.02 GBP (354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (4.14 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
4.14 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
45.72%
Maks. mevduat yükü:
85.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
8.28
Alış işlemleri:
9 (45.00%)
Satış işlemleri:
11 (55.00%)
Kâr faktörü:
5.18
Beklenen getiri:
0.42 GBP
Ortalama kâr:
0.65 GBP
Ortalama zarar:
-0.51 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.02 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1.02 GBP (1)
Aylık büyüme:
8.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
1.02 GBP (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.95% (1.02 GBP)
Varlığa göre:
4.12% (4.41 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8
USDJPY 4
EURCAD 4
GBPUSD 2
EURJPY 1
EURCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 6
USDJPY 1
EURCAD 1
GBPUSD 2
EURJPY 0
EURCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 632
USDJPY 220
EURCAD 236
GBPUSD 203
EURJPY 0
EURCHF 76
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.75 GBP
En kötü işlem: -1 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.14 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1.02 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMCapital-Real
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
TitanFX-Demo01
0.00 × 4
Atom8-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
UniverseWheel-Live
0.27 × 11
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.35 × 300
ICMarkets-Live02
0.36 × 462
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live07
0.36 × 318
Exness-Real18
0.37 × 27
142 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.22 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
StormWave
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
108
GBP
4
0%
20
80%
46%
5.18
0.42
GBP
4%
1:20
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.