İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.08 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
15.84 USD (16 155 pips)
Brüt zarar:
-0.32 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.84 USD (8)
Sharpe oranı:
12.98
Alım-satım etkinliği:
4.35%
Maks. mevduat yükü:
29.85%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
388.00
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
49.50
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
31.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
0.04 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.08% (0.04 USD)
Varlığa göre:
16.30% (8.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.08 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +15.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
