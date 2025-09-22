SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Golden Hunter Small Account
Claudio Virdis

Golden Hunter Small Account

Claudio Virdis
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
1 / 671 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 80%
TyrellMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
32 (91.42%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (8.57%)
En iyi işlem:
52.40 USD
En kötü işlem:
-59.65 USD
Brüt kâr:
434.49 USD (8 687 pips)
Brüt zarar:
-114.27 USD (2 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (261.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
261.49 USD (20)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
18.82%
Maks. mevduat yükü:
9.48%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.37
Alış işlemleri:
24 (68.57%)
Satış işlemleri:
11 (31.43%)
Kâr faktörü:
3.80
Beklenen getiri:
9.15 USD
Ortalama kâr:
13.58 USD
Ortalama zarar:
-38.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-59.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.65 USD (1)
Aylık büyüme:
56.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
59.65 USD (7.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.88% (59.65 USD)
Varlığa göre:
23.87% (151.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 380
GBPUSD -60
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.7K
GBPUSD -1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.40 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +261.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TyrellMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
3.67 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.29 03:46
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 06:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.16 19:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 10:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 16:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 16:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.22 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Golden Hunter Small Account
Ayda 30 USD
80%
1
671
USD
698
USD
7
0%
35
91%
19%
3.80
9.15
USD
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.