İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
285 (68.01%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (31.98%)
En iyi işlem:
158.12 USD
En kötü işlem:
-261.95 USD
Brüt kâr:
4 053.54 USD (475 831 pips)
Brüt zarar:
-4 044.14 USD (254 164 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (656.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
656.46 USD (36)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
23.13%
Maks. mevduat yükü:
109.21%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
166
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
325 (77.57%)
Satış işlemleri:
94 (22.43%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
14.22 USD
Ortalama zarar:
-30.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-432.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-462.37 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.28%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
707.89 USD
Maksimum:
1 408.19 USD (52.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.72% (1 408.19 USD)
Varlığa göre:
21.97% (397.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|322
|EURUSD
|-212
|GBPUSD
|-100
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|222K
|EURUSD
|-279
|GBPUSD
|-199
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +158.12 USD
En kötü işlem: -262 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +656.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -432.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 9
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
黄金日内超短交易，严格控制持仓时间，不求暴利，只赚取合理的利润；偶尔增加中长线交易，盈利加仓，耐心持有合理的仓位，直到行情走完。
İnceleme yok
