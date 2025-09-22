SinyallerBölümler
Honglin Cai

Gold Ultra Short Trade

Honglin Cai
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
285 (68.01%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (31.98%)
En iyi işlem:
158.12 USD
En kötü işlem:
-261.95 USD
Brüt kâr:
4 053.54 USD (475 831 pips)
Brüt zarar:
-4 044.14 USD (254 164 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (656.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
656.46 USD (36)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
23.13%
Maks. mevduat yükü:
109.21%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
166
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
325 (77.57%)
Satış işlemleri:
94 (22.43%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
14.22 USD
Ortalama zarar:
-30.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-432.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-462.37 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.28%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
707.89 USD
Maksimum:
1 408.19 USD (52.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.72% (1 408.19 USD)
Varlığa göre:
21.97% (397.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 404
EURUSD 13
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 322
EURUSD -212
GBPUSD -100
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 222K
EURUSD -279
GBPUSD -199
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +158.12 USD
En kötü işlem: -262 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +656.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -432.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMI-Live12
0.00 × 6
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 4
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
FXCC1-Live
0.00 × 19
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 9
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
514 daha fazla...
黄金日内超短交易，严格控制持仓时间，不求暴利，只赚取合理的利润；偶尔增加中长线交易，盈利加仓，耐心持有合理的仓位，直到行情走完。
İnceleme yok
2025.10.01 06:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 05:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.25 05:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 14:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.23 20:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.23 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 03:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.23 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Ultra Short Trade
Ayda 300 USD
-1%
0
0
USD
2.2K
USD
2
98%
419
68%
23%
1.00
0.02
USD
52%
1:200
