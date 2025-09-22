SinyallerBölümler
Hon Yin Shum

Deep Seek AI with ETH

Hon Yin Shum
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
157 (52.50%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (47.49%)
En iyi işlem:
423.09 USD
En kötü işlem:
-434.51 USD
Brüt kâr:
4 145.32 USD (2 188 487 pips)
Brüt zarar:
-3 773.09 USD (2 209 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (68.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
444.28 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.18%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
184
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
148 (49.50%)
Satış işlemleri:
151 (50.50%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
26.40 USD
Ortalama zarar:
-26.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-434.51 USD (1)
Aylık büyüme:
3.02%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.84 USD
Maksimum:
434.51 USD (3.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.36% (434.51 USD)
Varlığa göre:
1.90% (239.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 372
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -21K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +423.09 USD
En kötü işlem: -435 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 15:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 15:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Deep Seek AI with ETH
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
12K
USD
3
94%
299
52%
100%
1.09
1.24
USD
3%
1:200
