Sinyaller / MetaTrader 5 / Dupoin Cipong
Abdussuhud

Dupoin Cipong

Abdussuhud
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
70 (79.54%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (20.45%)
En iyi işlem:
658.53 USD
En kötü işlem:
-2 346.02 USD
Brüt kâr:
3 875.16 USD (22 792 pips)
Brüt zarar:
-6 917.50 USD (31 149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (319.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 059.69 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
76.00%
Maks. mevduat yükü:
3.24%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
37 (42.05%)
Satış işlemleri:
51 (57.95%)
Kâr faktörü:
0.56
Beklenen getiri:
-34.57 USD
Ortalama kâr:
55.36 USD
Ortalama zarar:
-384.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-6 141.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 141.43 USD (6)
Aylık büyüme:
0.89%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 363.54 USD
Maksimum:
6 162.64 USD (90.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.40% (6 154.45 USD)
Varlığa göre:
14.07% (6 009.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
XAUUSDu 12
GBPUSD 4
EURUSD 4
EURJPY 3
USDCHF 3
USDJPY 3
GBPJPY 2
AUDUSD 2
USDCHFu 1
USDCADu 1
EURGBPu 1
EURGBP 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3.3K
XAUUSDu 94
GBPUSD 56
EURUSD 15
EURJPY 30
USDCHF 18
USDJPY -15
GBPJPY 24
AUDUSD 92
USDCHFu 13
USDCADu 1
EURGBPu -1
EURGBP 1
USDCAD -14
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.4K
XAUUSDu -4.7K
GBPUSD 397
EURUSD 75
EURJPY 299
USDCHF 248
USDJPY -526
GBPJPY 198
AUDUSD 130
USDCHFu 79
USDCADu 7
EURGBPu 0
EURGBP 11
USDCAD -181
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +658.53 USD
En kötü işlem: -2 346 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +319.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 141.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
1.51 × 39
RoboForex-Pro
1.68 × 40
VantageInternational-Live
6.86 × 570
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
Growing By Doing
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 15:25
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.22 15:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 15:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
