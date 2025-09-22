- Büyüme
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
70 (79.54%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (20.45%)
En iyi işlem:
658.53 USD
En kötü işlem:
-2 346.02 USD
Brüt kâr:
3 875.16 USD (22 792 pips)
Brüt zarar:
-6 917.50 USD (31 149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (319.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 059.69 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
76.00%
Maks. mevduat yükü:
3.24%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
37 (42.05%)
Satış işlemleri:
51 (57.95%)
Kâr faktörü:
0.56
Beklenen getiri:
-34.57 USD
Ortalama kâr:
55.36 USD
Ortalama zarar:
-384.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-6 141.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 141.43 USD (6)
Aylık büyüme:
0.89%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 363.54 USD
Maksimum:
6 162.64 USD (90.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.40% (6 154.45 USD)
Varlığa göre:
14.07% (6 009.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|XAUUSDu
|12
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|EURJPY
|3
|USDCHF
|3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHFu
|1
|USDCADu
|1
|EURGBPu
|1
|EURGBP
|1
|USDCAD
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3.3K
|XAUUSDu
|94
|GBPUSD
|56
|EURUSD
|15
|EURJPY
|30
|USDCHF
|18
|USDJPY
|-15
|GBPJPY
|24
|AUDUSD
|92
|USDCHFu
|13
|USDCADu
|1
|EURGBPu
|-1
|EURGBP
|1
|USDCAD
|-14
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|XAUUSDu
|-4.7K
|GBPUSD
|397
|EURUSD
|75
|EURJPY
|299
|USDCHF
|248
|USDJPY
|-526
|GBPJPY
|198
|AUDUSD
|130
|USDCHFu
|79
|USDCADu
|7
|EURGBPu
|0
|EURGBP
|11
|USDCAD
|-181
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +658.53 USD
En kötü işlem: -2 346 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +319.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 141.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|1.51 × 39
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
