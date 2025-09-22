SinyallerBölümler
Faisal Mahamud Osman

HILLEA

Faisal Mahamud Osman
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
1 / 2.6K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
HFMarketsKE-Live Server 8
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
447
Kârla kapanan işlemler:
380 (85.01%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (14.99%)
En iyi işlem:
21.42 USD
En kötü işlem:
-7.85 USD
Brüt kâr:
333.24 USD (33 774 pips)
Brüt zarar:
-83.61 USD (7 974 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (45.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.44 USD (12)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.81%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
6.56
Alış işlemleri:
161 (36.02%)
Satış işlemleri:
286 (63.98%)
Kâr faktörü:
3.99
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
0.88 USD
Ortalama zarar:
-1.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-38.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.08 USD (8)
Aylık büyüme:
24.96%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.08 USD (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.47% (38.08 USD)
Varlığa göre:
39.02% (464.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDb 51
USDCHFb 37
GBPCHFb 33
EURGBPb 24
CADJPYb 23
GBPCADb 23
NZDJPYb 23
EURCHFb 22
AUDCADb 22
AUDCHFb 18
GBPNZDb 18
USDJPYb 18
CHFJPYb 17
AUDJPYb 15
AUDUSDb 15
NZDCHFb 14
AUDNZDb 13
GBPUSDb 12
NZDUSDb 11
USDCADb 10
CADCHFb 9
GBPJPYb 8
NZDCADb 8
EURAUDb 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDb 20
USDCHFb 22
GBPCHFb 16
EURGBPb 12
CADJPYb 7
GBPCADb 60
NZDJPYb 7
EURCHFb 11
AUDCADb 8
AUDCHFb 16
GBPNZDb 6
USDJPYb 6
CHFJPYb 10
AUDJPYb 4
AUDUSDb 7
NZDCHFb 6
AUDNZDb 3
GBPUSDb 11
NZDUSDb 5
USDCADb 5
CADCHFb 4
GBPJPYb 2
NZDCADb 3
EURAUDb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDb 2.2K
USDCHFb -47
GBPCHFb 1.2K
EURGBPb 975
CADJPYb 1.2K
GBPCADb 5.1K
NZDJPYb 1.2K
EURCHFb 966
AUDCADb 1.2K
AUDCHFb 1.3K
GBPNZDb 1.3K
USDJPYb 1K
CHFJPYb 1.6K
AUDJPYb 749
AUDUSDb 749
NZDCHFb 516
AUDNZDb 567
GBPUSDb 1.2K
NZDUSDb 547
USDCADb 830
CADCHFb 364
GBPJPYb 409
NZDCADb 452
EURAUDb 121
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.42 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +45.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsKE-Live Server 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hill ea you will see resulty
İnceleme yok
2025.09.29 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HILLEA
Ayda 30 USD
25%
1
2.6K
USD
1.2K
USD
3
99%
447
85%
100%
3.98
0.56
USD
39%
1:400
