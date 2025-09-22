- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
286 (81.94%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (18.05%)
En iyi işlem:
10.04 USD
En kötü işlem:
-36.42 USD
Brüt kâr:
193.60 USD (54 818 pips)
Brüt zarar:
-268.19 USD (66 011 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
105 (92.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.78 USD (105)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
91.99%
Maks. mevduat yükü:
32.12%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
123
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
132 (37.82%)
Satış işlemleri:
217 (62.18%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.21 USD
Ortalama kâr:
0.68 USD
Ortalama zarar:
-4.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-196.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-196.68 USD (33)
Aylık büyüme:
-14.92%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.59 USD
Maksimum:
237.52 USD (35.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.83% (237.52 USD)
Varlığa göre:
60.00% (347.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|339
|XAUUSDm
|10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDm
|-72
|XAUUSDm
|-3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDm
|-8.4K
|XAUUSDm
|-2.8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.04 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 105
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +92.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
