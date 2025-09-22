- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.10 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
11.07 USD (1 166 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.07 USD (8)
Sharpe oranı:
1.84
Alım-satım etkinliği:
89.98%
Maks. mevduat yükü:
4.76%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (12.50%)
Satış işlemleri:
7 (87.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
1.38 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
11.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.96% (5.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|USDJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|10
|USDJPY
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|932
|USDJPY
|234
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 32
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 10
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 7
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
1
0%
8
100%
90%
n/a
1.38
USD
USD
5%
1:500