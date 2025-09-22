SinyallerBölümler
Wael Sami Daou

Lebanese Trader Mini Indice

Wael Sami Daou
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 401
Kârla kapanan işlemler:
428 (30.54%)
Zararla kapanan işlemler:
973 (69.45%)
En iyi işlem:
4 823.00 BRL
En kötü işlem:
-957.00 BRL
Brüt kâr:
104 029.94 BRL (129 845 pips)
Brüt zarar:
-68 496.88 BRL (83 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (18 435.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
24 078.00 BRL (64)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
5.42%
Maks. mevduat yükü:
61.35%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
2.43
Alış işlemleri:
850 (60.67%)
Satış işlemleri:
551 (39.33%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
25.36 BRL
Ortalama kâr:
243.06 BRL
Ortalama zarar:
-70.40 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
160 (-9 118.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-9 368.98 BRL (66)
Aylık büyüme:
100.87%
Yıllık tahmin:
1 223.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 503.00 BRL
Maksimum:
14 652.00 BRL (66.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.39% (9 822.90 BRL)
Varlığa göre:
2.70% (874.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25 906
WINV25 495
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25 3.9K
WINV25 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25 14K
WINV25 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 823.00 BRL
En kötü işlem: -957 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 66
Maksimum ardışık kâr: +18 435.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -9 118.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

I'm a professional trader, over 8 years into the markets.


In this signal i trade only the brazilian index.

İnceleme yok
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 19:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 18:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 21:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.57% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 13:25
A large drawdown may occur on the account again
