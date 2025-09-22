- Büyüme
İşlemler:
1 401
Kârla kapanan işlemler:
428 (30.54%)
Zararla kapanan işlemler:
973 (69.45%)
En iyi işlem:
4 823.00 BRL
En kötü işlem:
-957.00 BRL
Brüt kâr:
104 029.94 BRL (129 845 pips)
Brüt zarar:
-68 496.88 BRL (83 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (18 435.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
24 078.00 BRL (64)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
5.42%
Maks. mevduat yükü:
61.35%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
2.43
Alış işlemleri:
850 (60.67%)
Satış işlemleri:
551 (39.33%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
25.36 BRL
Ortalama kâr:
243.06 BRL
Ortalama zarar:
-70.40 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
160 (-9 118.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-9 368.98 BRL (66)
Aylık büyüme:
100.87%
Yıllık tahmin:
1 223.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 503.00 BRL
Maksimum:
14 652.00 BRL (66.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.39% (9 822.90 BRL)
Varlığa göre:
2.70% (874.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINQ25
|906
|WINV25
|495
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINQ25
|3.9K
|WINV25
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINQ25
|14K
|WINV25
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 823.00 BRL
En kötü işlem: -957 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 66
Maksimum ardışık kâr: +18 435.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -9 118.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I'm a professional trader, over 8 years into the markets.
In this signal i trade only the brazilian index.
İnceleme yok
