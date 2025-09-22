- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
10 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (37.50%)
En iyi işlem:
141.22 USD
En kötü işlem:
-23.77 USD
Brüt kâr:
190.36 USD (38 700 pips)
Brüt zarar:
-35.54 USD (3 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (143.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
44.64%
Maks. mevduat yükü:
38.30%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
6.04
Alış işlemleri:
5 (31.25%)
Satış işlemleri:
11 (68.75%)
Kâr faktörü:
5.36
Beklenen getiri:
9.68 USD
Ortalama kâr:
19.04 USD
Ortalama zarar:
-5.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.77 USD (1)
Aylık büyüme:
30.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.01 USD
Maksimum:
25.63 USD (4.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.92% (25.63 USD)
Varlığa göre:
3.70% (19.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|162
|EURJPY
|-6
|EURUSD
|-4
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|36K
|EURJPY
|-822
|EURUSD
|-369
|USDCAD
|-12
|GBPUSD
|120
|USDJPY
|186
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +141.22 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +143.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Thanks for your interest in "Griffin".
I usually trade on major forex Currencies and Gold(XAUUSD).
I don't use EA (Robot), this is 100% manual trading.
Please use only best brokers with low spread like exness and icmarkets
Minimum Deposit: $250
Leverage: 1:500
Profit Target: Monthly average profit target is +/- 10%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
USD
655
USD
USD
2
0%
16
62%
45%
5.35
9.68
USD
USD
5%
1:500