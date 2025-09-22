SinyallerBölümler
Rudi Setiyono

GOLDEN PRO

Rudi Setiyono
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
57 (54.28%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (45.71%)
En iyi işlem:
23.77 USD
En kötü işlem:
-10.58 USD
Brüt kâr:
271.11 USD (291 144 pips)
Brüt zarar:
-179.72 USD (484 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (32.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.96 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
52.13%
Maks. mevduat yükü:
22.79%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.39
Alış işlemleri:
70 (66.67%)
Satış işlemleri:
35 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
4.76 USD
Ortalama zarar:
-3.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-26.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.57 USD (3)
Aylık büyüme:
52.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.64 USD
Maksimum:
38.21 USD (18.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.49% (38.21 USD)
Varlığa göre:
19.86% (40.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 86
BTCUSD 11
GBPUSD 5
EURUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 122
BTCUSD -32
GBPUSD 1
EURUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 122K
BTCUSD -315K
GBPUSD 54
EURUSD 27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.77 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +32.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.69 × 223
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real7
1.15 × 188
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.76 × 49
Exness-MT5Real15
2.80 × 451
RoboForex-Pro
3.75 × 267
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
14.81 × 16
Use sl and tp
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 11:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 10:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 10:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 10:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.