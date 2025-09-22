- Büyüme
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
57 (54.28%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (45.71%)
En iyi işlem:
23.77 USD
En kötü işlem:
-10.58 USD
Brüt kâr:
271.11 USD (291 144 pips)
Brüt zarar:
-179.72 USD (484 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (32.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.96 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
52.13%
Maks. mevduat yükü:
22.79%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.39
Alış işlemleri:
70 (66.67%)
Satış işlemleri:
35 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
4.76 USD
Ortalama zarar:
-3.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-26.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.57 USD (3)
Aylık büyüme:
52.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.64 USD
Maksimum:
38.21 USD (18.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.49% (38.21 USD)
Varlığa göre:
19.86% (40.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|BTCUSD
|11
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|122
|BTCUSD
|-32
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|122K
|BTCUSD
|-315K
|GBPUSD
|54
|EURUSD
|27
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.77 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +32.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.69 × 223
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|1.15 × 188
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.76 × 49
|
Exness-MT5Real15
|2.80 × 451
|
RoboForex-Pro
|3.75 × 267
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.81 × 16
Use sl and tp
İnceleme yok
