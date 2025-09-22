- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
40 (97.56%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.44%)
En iyi işlem:
2.45 USD
En kötü işlem:
-0.01 USD
Brüt kâr:
22.96 USD (2 417 pips)
Brüt zarar:
-0.01 USD
Maksimum ardışık kazanç:
22 (7.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.03 USD (18)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
11.32%
Maks. mevduat yükü:
6.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
2295.00
Alış işlemleri:
24 (58.54%)
Satış işlemleri:
17 (41.46%)
Kâr faktörü:
2296.00
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
0.57 USD
Ortalama zarar:
-0.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.01 USD (1)
Aylık büyüme:
47.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.01 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (0.01 USD)
Varlığa göre:
0.98% (1.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|NZDCHF
|12
|CADCHF
|6
|USDCHF
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|2
|USDCHF
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.8K
|NZDCHF
|307
|CADCHF
|184
|USDCHF
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.45 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
GoMarkets-Real 1
|0.43 × 7
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.43 × 23
|
ICMarkets-Live22
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.57 × 42
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.60 × 5
|
ForexChief-DirectFX
|0.67 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
Hankotrade-Live
|0.83 × 6
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.04 × 1113
|
ICMarketsSC-Live31
|1.20 × 96
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
