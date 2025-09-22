- Büyüme
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
27 (77.14%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (22.86%)
En iyi işlem:
15.82 USD
En kötü işlem:
-4.76 USD
Brüt kâr:
46.40 USD (3 997 pips)
Brüt zarar:
-16.42 USD (2 088 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (21.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.80 USD (8)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
86.05%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.80
Alış işlemleri:
23 (65.71%)
Satış işlemleri:
12 (34.29%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-2.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.71 USD (3)
Aylık büyüme:
4.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.43 USD
Maksimum:
10.71 USD (1.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.50% (10.71 USD)
Varlığa göre:
0.93% (6.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|30
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|1.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
En iyi işlem: +15.82 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 12
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|2.54 × 13
|
Tickmill-Live08
|5.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live20
|5.95 × 44
|
FBS-Real-3
|13.14 × 21
|
CityIndexAU-Live 101
|16.83 × 12
