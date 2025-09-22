- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
47 (62.66%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (37.33%)
En iyi işlem:
214.63 USD
En kötü işlem:
-59.03 USD
Brüt kâr:
971.89 USD (47 802 pips)
Brüt zarar:
-476.93 USD (21 278 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (105.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
284.33 USD (5)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
2.74%
Maks. mevduat yükü:
6.97%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
3.51
Alış işlemleri:
70 (93.33%)
Satış işlemleri:
5 (6.67%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
6.60 USD
Ortalama kâr:
20.68 USD
Ortalama zarar:
-17.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-77.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.31 USD (3)
Aylık büyüme:
15.77%
Yıllık tahmin:
191.29%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
140.87 USD
Maksimum:
140.87 USD (28.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.12% (140.62 USD)
Varlığa göre:
6.10% (60.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|495
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|27K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +214.63 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +105.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
EverestCM-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
Eightcap-Live
|0.89 × 55
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
ICMarketsEU-MT5-5
|1.67 × 6
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
FXPIG-Server
|1.87 × 47
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
99%
0
0
USD
USD
995
USD
USD
56
94%
75
62%
3%
2.03
6.60
USD
USD
28%
1:500