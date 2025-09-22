SinyallerBölümler
Namdev Mahadev Pawar

Precise Entry signal

Namdev Mahadev Pawar
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 64%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
163
Kârla kapanan işlemler:
104 (63.80%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (36.20%)
En iyi işlem:
56.64 USD
En kötü işlem:
-24.18 USD
Brüt kâr:
547.53 USD (50 936 pips)
Brüt zarar:
-207.12 USD (32 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (127.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.94 USD (11)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
12.29%
Maks. mevduat yükü:
5.99%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.88
Alış işlemleri:
107 (65.64%)
Satış işlemleri:
56 (34.36%)
Kâr faktörü:
2.64
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
5.26 USD
Ortalama zarar:
-3.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-39.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.47 USD (6)
Aylık büyüme:
63.95%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.81 USD
Maksimum:
69.81 USD (13.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.90% (69.81 USD)
Varlığa göre:
2.70% (17.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY+ 87
XAUUSD+ 57
GBPUSD+ 14
EURJPY+ 4
ETHUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY+ -16
XAUUSD+ 379
GBPUSD+ 6
EURJPY+ -5
ETHUSD -24
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY+ 1.3K
XAUUSD+ 35K
GBPUSD+ 727
EURJPY+ 26
ETHUSD -19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.64 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +127.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.29 04:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 20:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
