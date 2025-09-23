- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
11.50 USD
En kötü işlem:
-7.00 USD
Brüt kâr:
30.74 USD (331 618 pips)
Brüt zarar:
-7.00 USD (69 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.88 USD (10)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
34.42%
Maks. mevduat yükü:
2.21%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.39
Alış işlemleri:
13 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.39
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
2.56 USD
Ortalama zarar:
-7.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.00 USD (1)
Aylık büyüme:
2.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.00 USD (0.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.69% (7.00 USD)
Varlığa göre:
1.68% (16.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|262K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.50 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
13
92%
34%
4.39
1.83
USD
USD
2%
1:500