- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
12 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (29.41%)
En iyi işlem:
8.39 USD
En kötü işlem:
-5.66 USD
Brüt kâr:
46.53 USD (4 990 pips)
Brüt zarar:
-13.45 USD (1 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (39.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.40 USD (8)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
68.50%
Maks. mevduat yükü:
14.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
8 (47.06%)
Satış işlemleri:
9 (52.94%)
Kâr faktörü:
3.46
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
3.88 USD
Ortalama zarar:
-2.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.48 USD (3)
Aylık büyüme:
33.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.32 USD
Maksimum:
11.48 USD (10.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.92% (11.48 USD)
Varlığa göre:
12.28% (12.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|-3
|USDCHF
|8
|EURUSD
|12
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|141
|GBPUSD
|441
|USDJPY
|-386
|USDCHF
|663
|EURUSD
|1.2K
|NZDUSD
|468
|USDCAD
|869
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.39 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 63
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
1
100%
17
70%
69%
3.45
1.95
USD
USD
12%
1:500