Rizki Nur Hidayat

MUST BE CONSISTENT

Rizki Nur Hidayat
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
XMGlobal-MT5 16
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
20 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (60.00%)
En iyi işlem:
9.09 USD
En kötü işlem:
-3.64 USD
Brüt kâr:
108.57 USD (384 392 pips)
Brüt zarar:
-92.89 USD (264 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (17.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
29.36%
Maks. mevduat yükü:
70.44%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
36 (72.00%)
Satış işlemleri:
14 (28.00%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
5.43 USD
Ortalama zarar:
-3.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-25.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.33 USD (8)
Aylık büyüme:
34.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.02 USD
Maksimum:
28.90 USD (37.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.43% (28.90 USD)
Varlığa göre:
8.84% (4.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 32
BTCUSD 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 4
BTCUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 427
BTCUSD 120K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.09 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +17.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

A professional trader with over five years of consistent experience since 2020, focused on disciplined strategies and a structured trading plan. Emotions never dictate decisions, as risk management and a balanced risk–reward approach ensure stable, sustainable, and reliable performance.
İnceleme yok
2025.09.30 06:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 06:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 04:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 04:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 07:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 07:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 06:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 06:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 08:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 08:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 10:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 07:12
Share of trading days is too low
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 07:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 05:57
Share of trading days is too low
