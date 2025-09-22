- Büyüme
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
64 (74.41%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (25.58%)
En iyi işlem:
15.40 USD
En kötü işlem:
-14.65 USD
Brüt kâr:
200.21 USD (10 282 pips)
Brüt zarar:
-119.01 USD (11 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (48.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.32 USD (17)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
29.00%
Maks. mevduat yükü:
112.21%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
40 (46.51%)
Satış işlemleri:
46 (53.49%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-5.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-103.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.47 USD (10)
Aylık büyüme:
15.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
103.47 USD (15.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.45% (103.47 USD)
Varlığa göre:
57.07% (597.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD.s
|19
|XAUUSD.s
|16
|GBPCAD.s
|15
|EURJPY.s
|14
|EURUSD.s
|7
|CHFJPY.s
|6
|AUDJPY.s
|5
|GBPNZD.s
|3
|EURCAD.s
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD.s
|46
|XAUUSD.s
|-58
|GBPCAD.s
|32
|EURJPY.s
|7
|EURUSD.s
|9
|CHFJPY.s
|12
|AUDJPY.s
|12
|GBPNZD.s
|18
|EURCAD.s
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD.s
|2.5K
|XAUUSD.s
|-7.7K
|GBPCAD.s
|1.2K
|EURJPY.s
|338
|EURUSD.s
|598
|CHFJPY.s
|640
|AUDJPY.s
|396
|GBPNZD.s
|729
|EURCAD.s
|92
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.40 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +48.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsSVG-Real 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
