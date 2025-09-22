SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tang tang tang
Thi Thu Hieu Vo

Tang tang tang

Thi Thu Hieu Vo
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
GOMarketsSVG-Real 3
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
64 (74.41%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (25.58%)
En iyi işlem:
15.40 USD
En kötü işlem:
-14.65 USD
Brüt kâr:
200.21 USD (10 282 pips)
Brüt zarar:
-119.01 USD (11 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (48.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.32 USD (17)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
29.00%
Maks. mevduat yükü:
112.21%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
40 (46.51%)
Satış işlemleri:
46 (53.49%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-5.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-103.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.47 USD (10)
Aylık büyüme:
15.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
103.47 USD (15.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.45% (103.47 USD)
Varlığa göre:
57.07% (597.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD.s 19
XAUUSD.s 16
GBPCAD.s 15
EURJPY.s 14
EURUSD.s 7
CHFJPY.s 6
AUDJPY.s 5
GBPNZD.s 3
EURCAD.s 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD.s 46
XAUUSD.s -58
GBPCAD.s 32
EURJPY.s 7
EURUSD.s 9
CHFJPY.s 12
AUDJPY.s 12
GBPNZD.s 18
EURCAD.s 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD.s 2.5K
XAUUSD.s -7.7K
GBPCAD.s 1.2K
EURJPY.s 338
EURUSD.s 598
CHFJPY.s 640
AUDJPY.s 396
GBPNZD.s 729
EURCAD.s 92
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.40 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +48.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsSVG-Real 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 06:13
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 03:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 03:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
