- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
16 (76.19%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (23.81%)
En iyi işlem:
1.65 USD
En kötü işlem:
-0.28 USD
Brüt kâr:
11.74 USD (438 pips)
Brüt zarar:
-0.94 USD (39 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (4.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.67 USD (6)
Sharpe oranı:
0.99
Alım-satım etkinliği:
7.88%
Maks. mevduat yükü:
18.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
20.77
Alış işlemleri:
7 (33.33%)
Satış işlemleri:
14 (66.67%)
Kâr faktörü:
12.49
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
0.73 USD
Ortalama zarar:
-0.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.52 USD (2)
Aylık büyüme:
10.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.52 USD (0.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.51% (0.52 USD)
Varlığa göre:
4.06% (4.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDr
|7
|USDJPYr
|6
|EURUSDr
|3
|GBPUSDr
|3
|EURJPYr
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDr
|4
|USDJPYr
|2
|EURUSDr
|4
|GBPUSDr
|1
|EURJPYr
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDr
|117
|USDJPYr
|104
|EURUSDr
|116
|GBPUSDr
|24
|EURJPYr
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.65 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
London-Breakout strategy
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
1
100%
21
76%
8%
12.48
0.51
USD
USD
4%
1:500