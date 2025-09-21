SinyallerBölümler
Daniel Kwame A Antwi

Blackmoon

Daniel Kwame A Antwi
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 052%
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 577
Kârla kapanan işlemler:
1 716 (37.49%)
Zararla kapanan işlemler:
2 861 (62.51%)
En iyi işlem:
713.64 USD
En kötü işlem:
-658.52 USD
Brüt kâr:
27 444.05 USD (279 063 pips)
Brüt zarar:
-14 219.09 USD (117 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (415.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
726.24 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
2.79%
Maks. mevduat yükü:
7.23%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
167
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
14.72
Alış işlemleri:
2 261 (49.40%)
Satış işlemleri:
2 316 (50.60%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
2.89 USD
Ortalama kâr:
15.99 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-117.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-715.92 USD (8)
Aylık büyüme:
58.31%
Yıllık tahmin:
707.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
898.60 USD (8.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.33% (898.60 USD)
Varlığa göre:
0.13% (15.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD' 4577
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD' 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD' 162K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +713.64 USD
En kötü işlem: -659 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +415.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -117.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackMoonTrade-LiveLiquidity1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.28 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.