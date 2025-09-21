- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
55 (79.71%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (20.29%)
En iyi işlem:
80.59 AUD
En kötü işlem:
-24.95 AUD
Brüt kâr:
898.94 AUD (50 312 pips)
Brüt zarar:
-126.85 AUD (7 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (328.60 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
328.60 AUD (19)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
97.92%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
22.64
Alış işlemleri:
69 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7.09
Beklenen getiri:
11.19 AUD
Ortalama kâr:
16.34 AUD
Ortalama zarar:
-9.06 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-34.10 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.10 AUD (2)
Aylık büyüme:
31.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
34.10 AUD (1.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.26% (34.10 AUD)
Varlığa göre:
16.94% (544.25 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.a
|588
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.a
|42K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +80.59 AUD
En kötü işlem: -25 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +328.60 AUD
Maksimum ardışık zarar: -34.10 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I have managed to have steady growth with Gold Trading.
Yes gold can be volatile, but with close monitoring my system has been successful with only a starting deposit of $2000
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
USD
3.2K
AUD
AUD
2
100%
69
79%
100%
7.08
11.19
AUD
AUD
17%
1:30