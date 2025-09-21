- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDp
|23
|EURUSDp
|15
|USDCHFp
|14
|NZDUSDp
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDp
|38
|EURUSDp
|29
|USDCHFp
|18
|NZDUSDp
|5
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDp
|2.1K
|EURUSDp
|1.4K
|USDCHFp
|647
|NZDUSDp
|591
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Scalping AI FX — MQL5 Sinyali (Canlı)
Scalping AI FX, büyük döviz paritelerinde kısa süreli (intraday) hareketleri yakalamaya odaklı, AI destekli otomatik bir scalping stratejisidir. Hızlı alım-satım mantığı, ATR tabanlı dinamik stop/target ve sıkı risk yönetimi kombinasyonu kullanır.
Öne çıkan özellikler
-
Major pariteler için otomatik scalping (EURUSD, USDJPY, GBPUSD vb.).
-
ATR ile hesaplanan dinamik SL/TP ve pozisyon boyutu.
-
Çok kademeli pozisyon yönetimi (grid / scaling) mantığı.
-
Spread ve likidite filtresi: piyasa koşulları kötü ise işlemden kaçınır.
-
BlackBull Markets gibi brokerlarda uyumluluk — önce demo test önerilir.
Performans & risk
-
Strateji sık işlem yapar; küçük ama sık getiri hedeflenir. Gerçekleşebilecek düşüş dönemleri (drawdown) olabilir. Geçmiş performans gelecekteki performansı garanti etmez.
-
İlk olarak demo üzerinde test edin ve uygun risk yönetimi kullanın. Örnek başlangıç lotu: bakiyenize göre temkinli boyutlandırma (örnek: $1.000 için 0.01 lot gibi, kendi risk toleransınıza göre ayarlayın).
-
Kaldıraç, marjin ve tasfiye risklerini iyi anlayın.
Abonelik & iletişim
-
Canlı işlemler için MQL5 sinyaline abone olun.
-
Telegram: @scalpingai (güncellemeler ve topluluk).
-
Özel kurulum, PAMM / white-label ya da destek talepleri için Telegram veya web üzerinden ulaşabilirsiniz.
Uyarı
Forex işlemleri risk taşır. Yazar lisanslı bir finansal danışman değildir. Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmayın. Geçmiş performans geleceği göstermez.
