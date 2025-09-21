SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SCALPING AI FX
Fatih Selim Demir

SCALPING AI FX

Fatih Selim Demir
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
48 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (25.00%)
En iyi işlem:
29.53 EUR
En kötü işlem:
-7.89 EUR
Brüt kâr:
138.72 EUR (8 840 pips)
Brüt zarar:
-59.81 EUR (4 088 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (69.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
69.60 EUR (32)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
98.88%
Maks. mevduat yükü:
2.56%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.63
Alış işlemleri:
35 (54.69%)
Satış işlemleri:
29 (45.31%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
1.23 EUR
Ortalama kâr:
2.89 EUR
Ortalama zarar:
-3.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-30.02 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-30.02 EUR (5)
Aylık büyüme:
2.62%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.15 EUR
Maksimum:
30.02 EUR (1.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.97% (30.67 EUR)
Varlığa göre:
8.96% (279.37 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDp 23
EURUSDp 15
USDCHFp 14
NZDUSDp 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDp 38
EURUSDp 29
USDCHFp 18
NZDUSDp 5
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDp 2.1K
EURUSDp 1.4K
USDCHFp 647
NZDUSDp 591
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Scalping AI FX — MQL5 Sinyali (Canlı)

Scalping AI FX, büyük döviz paritelerinde kısa süreli (intraday) hareketleri yakalamaya odaklı, AI destekli otomatik bir scalping stratejisidir. Hızlı alım-satım mantığı, ATR tabanlı dinamik stop/target ve sıkı risk yönetimi kombinasyonu kullanır.

Öne çıkan özellikler

  • Major pariteler için otomatik scalping (EURUSD, USDJPY, GBPUSD vb.).

  • ATR ile hesaplanan dinamik SL/TP ve pozisyon boyutu.

  • Çok kademeli pozisyon yönetimi (grid / scaling) mantığı.

  • Spread ve likidite filtresi: piyasa koşulları kötü ise işlemden kaçınır.

  • BlackBull Markets gibi brokerlarda uyumluluk — önce demo test önerilir.

Performans & risk

  • Strateji sık işlem yapar; küçük ama sık getiri hedeflenir. Gerçekleşebilecek düşüş dönemleri (drawdown) olabilir. Geçmiş performans gelecekteki performansı garanti etmez.

  • İlk olarak demo üzerinde test edin ve uygun risk yönetimi kullanın. Örnek başlangıç lotu: bakiyenize göre temkinli boyutlandırma (örnek: $1.000 için 0.01 lot gibi, kendi risk toleransınıza göre ayarlayın).

  • Kaldıraç, marjin ve tasfiye risklerini iyi anlayın.

Abonelik & iletişim

  • Canlı işlemler için MQL5 sinyaline abone olun.

  • Telegram: @scalpingai (güncellemeler ve topluluk).

  • Özel kurulum, PAMM / white-label ya da destek talepleri için Telegram veya web üzerinden ulaşabilirsiniz.

Uyarı
Forex işlemleri risk taşır. Yazar lisanslı bir finansal danışman değildir. Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmayın. Geçmiş performans geleceği göstermez.


2025.09.29 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 07:12
Share of trading days is too low
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 00:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 00:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.21 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 23:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
