- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
70 (41.91%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (58.08%)
En iyi işlem:
6.16 USD
En kötü işlem:
-8.96 USD
Brüt kâr:
120.10 USD (8 900 pips)
Brüt zarar:
-136.74 USD (7 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (14.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.03 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
53.75%
Maks. mevduat yükü:
197.89%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
96 (57.49%)
Satış işlemleri:
71 (42.51%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.10 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-1.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-58.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.13 USD (40)
Aylık büyüme:
-30.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.24 USD
Maksimum:
61.11 USD (76.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.13% (60.99 USD)
Varlığa göre:
61.21% (14.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|94
|EURUSD
|57
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|3
|EURUSD
|-12
|NZDUSD
|-9
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|2.3K
|EURUSD
|-45
|NZDUSD
|-783
|USDCAD
|94
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.16 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +14.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.39 × 271
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1292
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 177
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Tickmill-Live
|0.90 × 163
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.20 × 998
|
Darwinex-Live
|1.27 × 71
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
FPMarketsLLC-Live
|1.48 × 192
|
ICTrading-MT5-4
|1.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-30%
0
0
USD
USD
38
USD
USD
2
0%
167
41%
54%
0.87
-0.10
USD
USD
76%
1:200