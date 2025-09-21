SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Jully MD
Juliana Moschini Dias

Jully MD

Juliana Moschini Dias
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
70 (41.91%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (58.08%)
En iyi işlem:
6.16 USD
En kötü işlem:
-8.96 USD
Brüt kâr:
120.10 USD (8 900 pips)
Brüt zarar:
-136.74 USD (7 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (14.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.03 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
53.75%
Maks. mevduat yükü:
197.89%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
96 (57.49%)
Satış işlemleri:
71 (42.51%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.10 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-1.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-58.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.13 USD (40)
Aylık büyüme:
-30.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.24 USD
Maksimum:
61.11 USD (76.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.13% (60.99 USD)
Varlığa göre:
61.21% (14.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 94
EURUSD 57
NZDUSD 14
USDCAD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 3
EURUSD -12
NZDUSD -9
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 2.3K
EURUSD -45
NZDUSD -783
USDCAD 94
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.16 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +14.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.39 × 271
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1292
FXPIG-Server
0.60 × 200
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.83 × 177
Tradeview-Live
0.88 × 8
Tickmill-Live
0.90 × 163
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.20 × 998
Darwinex-Live
1.27 × 71
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
FPMarketsLLC-Live
1.48 × 192
ICTrading-MT5-4
1.50 × 2
42 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 12:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 10:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 09:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 06:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 17:28
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 02:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
