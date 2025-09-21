SinyallerBölümler
Veysel Ozdenk

Stokastik

Veysel Ozdenk
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
StriforMU-Trade
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
111 (87.40%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (12.60%)
En iyi işlem:
5.05 UST
En kötü işlem:
-18.51 UST
Brüt kâr:
77.19 UST (8 708 pips)
Brüt zarar:
-61.22 UST (3 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (17.36 UST)
Maksimum ardışık kâr:
17.36 UST (20)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
146.79%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
36 (28.35%)
Satış işlemleri:
91 (71.65%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.13 UST
Ortalama kâr:
0.70 UST
Ortalama zarar:
-3.83 UST
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.36 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-40.36 UST (4)
Aylık büyüme:
15.22%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.63 UST
Maksimum:
40.90 UST (62.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.93% (41.08 UST)
Varlığa göre:
57.63% (84.23 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.str 20
USDJPY.str 19
EURJPY.str 12
EURAUD.str 11
NZDJPY.str 8
USDCHF.str 7
EURGBP.str 6
EURCHF.str 5
AUDCHF.str 5
GBPUSD.str 5
CADJPY.str 4
USDCAD.str 4
AUDUSD.str 3
GBPCAD.str 3
AUDCAD.str 2
AUDJPY.str 2
EURCAD.str 2
GBPJPY.str 2
AUDNZD.str 2
GBPCHF.str 2
USDSEK.str 1
CHFJPY.str 1
CADCHF.str 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.str -12
USDJPY.str 9
EURJPY.str 5
EURAUD.str 6
NZDJPY.str 2
USDCHF.str 1
EURGBP.str 5
EURCHF.str 2
AUDCHF.str 2
GBPUSD.str 1
CADJPY.str 0
USDCAD.str 1
AUDUSD.str 1
GBPCAD.str -9
AUDCAD.str 1
AUDJPY.str 1
EURCAD.str 1
GBPJPY.str 1
AUDNZD.str -1
GBPCHF.str 0
USDSEK.str 0
CHFJPY.str 1
CADCHF.str 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.str 150
USDJPY.str 1.6K
EURJPY.str 915
EURAUD.str 596
NZDJPY.str 779
USDCHF.str 144
EURGBP.str 279
EURCHF.str 215
AUDCHF.str 322
GBPUSD.str 154
CADJPY.str 119
USDCAD.str 147
AUDUSD.str 105
GBPCAD.str -1.1K
AUDCAD.str 94
AUDJPY.str 120
EURCAD.str 150
GBPJPY.str 175
AUDNZD.str 25
GBPCHF.str 126
USDSEK.str -260
CHFJPY.str 90
CADCHF.str 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.05 UST
En kötü işlem: -19 UST
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +17.36 UST
Maksimum ardışık zarar: -40.36 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "StriforMU-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.01 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
