- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
24 (82.75%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (17.24%)
En iyi işlem:
2.77 USD
En kötü işlem:
-5.38 USD
Brüt kâr:
17.52 USD (1 817 pips)
Brüt zarar:
-11.90 USD (1 089 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (9.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.24 USD (17)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
1.35%
Maks. mevduat yükü:
78.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
20 (68.97%)
Satış işlemleri:
9 (31.03%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
0.73 USD
Ortalama zarar:
-2.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.38 USD (1)
Aylık büyüme:
8.74%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.18 USD
Maksimum:
6.56 USD (12.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.79% (6.41 USD)
Varlığa göre:
17.46% (11.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|728
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.77 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Stress-free trading with Gold
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
73
USD
USD
1
24%
29
82%
1%
1.47
0.19
USD
USD
17%
1:500