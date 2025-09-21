SinyallerBölümler
Muhammad Adlan Raziq Bin Mohd Rethwan

DAKKO SWING INVESTMENT

Muhammad Adlan Raziq Bin Mohd Rethwan
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
ValetaxIntl-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
47 (47.47%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (52.53%)
En iyi işlem:
5.17 USD
En kötü işlem:
-9.74 USD
Brüt kâr:
31.61 USD (2 909 pips)
Brüt zarar:
-26.55 USD (2 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (0.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.34 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
92.43%
Maks. mevduat yükü:
252.07%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
39 (39.39%)
Satış işlemleri:
60 (60.61%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
0.67 USD
Ortalama zarar:
-0.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.68 USD (2)
Aylık büyüme:
1.11%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.23 USD
Maksimum:
10.68 USD (2.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.59% (10.68 USD)
Varlığa göre:
72.18% (41.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.vxp 57
NZDUSD.vxp 39
GBPUSD.vxp 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.vxp 17
NZDUSD.vxp 6
GBPUSD.vxp -18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.vxp 1.8K
NZDUSD.vxp 351
GBPUSD.vxp -1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.17 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValetaxIntl-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Let the money work for us , shall we ?
İnceleme yok
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 18:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 17:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 22:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 08:12
Share of trading days is too low
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.21 20:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 20:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 20:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
