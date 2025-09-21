- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
47 (47.47%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (52.53%)
En iyi işlem:
5.17 USD
En kötü işlem:
-9.74 USD
Brüt kâr:
31.61 USD (2 909 pips)
Brüt zarar:
-26.55 USD (2 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (0.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.34 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
92.43%
Maks. mevduat yükü:
252.07%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
39 (39.39%)
Satış işlemleri:
60 (60.61%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
0.67 USD
Ortalama zarar:
-0.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.68 USD (2)
Aylık büyüme:
1.11%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.23 USD
Maksimum:
10.68 USD (2.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.59% (10.68 USD)
Varlığa göre:
72.18% (41.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxp
|57
|NZDUSD.vxp
|39
|GBPUSD.vxp
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.vxp
|17
|NZDUSD.vxp
|6
|GBPUSD.vxp
|-18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.vxp
|1.8K
|NZDUSD.vxp
|351
|GBPUSD.vxp
|-1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.17 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValetaxIntl-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Let the money work for us , shall we ?
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
1%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
2
57%
99
47%
92%
1.19
0.05
USD
USD
72%
1:500