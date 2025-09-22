- Büyüme
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
14 (56.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (44.00%)
En iyi işlem:
302.74 CAD
En kötü işlem:
-572.22 CAD
Brüt kâr:
1 916.81 CAD (50 017 pips)
Brüt zarar:
-1 370.58 CAD (33 415 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (406.66 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
406.66 CAD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
73.13%
Maks. mevduat yükü:
87.90%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
20 (80.00%)
Satış işlemleri:
5 (20.00%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
21.85 CAD
Ortalama kâr:
136.92 CAD
Ortalama zarar:
-124.60 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-294.21 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-572.22 CAD (1)
Aylık büyüme:
44.05%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
733.85 CAD (21.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.82% (733.85 CAD)
Varlığa göre:
31.85% (410.77 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|19
|US500
|5
|US30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|330
|US500
|109
|US30
|-15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|17K
|US500
|192
|US30
|-580
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This signals has multiple EA's running all at once. Optimized to use proper risk and margin allowance.
One EA follows the trend consistently.
One EA looks for scalping opportunites.
One EA looks for breakout entries.
All working together in harmony.
İnceleme yok
