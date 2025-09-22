SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NAS100 Trend Follower Longs FS
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 Trend Follower Longs FS

Paul Kenneth Guevarra
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
14 (56.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (44.00%)
En iyi işlem:
302.74 CAD
En kötü işlem:
-572.22 CAD
Brüt kâr:
1 916.81 CAD (50 017 pips)
Brüt zarar:
-1 370.58 CAD (33 415 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (406.66 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
406.66 CAD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
73.13%
Maks. mevduat yükü:
87.90%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
20 (80.00%)
Satış işlemleri:
5 (20.00%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
21.85 CAD
Ortalama kâr:
136.92 CAD
Ortalama zarar:
-124.60 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-294.21 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-572.22 CAD (1)
Aylık büyüme:
44.05%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
733.85 CAD (21.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.82% (733.85 CAD)
Varlığa göre:
31.85% (410.77 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 19
US500 5
US30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 330
US500 109
US30 -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 17K
US500 192
US30 -580
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +302.74 CAD
En kötü işlem: -572 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +406.66 CAD
Maksimum ardışık zarar: -294.21 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 131
Tickmill-Live
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
FusionMarkets-Live
19.25 × 52
This signals has multiple EA's running all at once. Optimized to use proper risk and margin allowance.

One EA follows the trend consistently.

One EA looks for scalping opportunites.

One EA looks for breakout entries.


All working together in harmony.

İnceleme yok
2025.10.10 17:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 17:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 20:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 19:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 19:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 19:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 20:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.21 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
