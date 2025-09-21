- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
22 (75.86%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (24.14%)
En iyi işlem:
9.87 USD
En kötü işlem:
-8.88 USD
Brüt kâr:
43.50 USD (4 429 pips)
Brüt zarar:
-24.36 USD (2 433 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (6.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.23 USD (4)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
11.34%
Maks. mevduat yükü:
12.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
23 (79.31%)
Satış işlemleri:
6 (20.69%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-3.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.52 USD (2)
Aylık büyüme:
3.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
14.60 USD (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.78% (14.60 USD)
Varlığa göre:
15.86% (82.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.87 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
0.01
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
519
USD
USD
1
100%
29
75%
11%
1.78
0.66
USD
USD
16%
1:500