İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
12 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (33.33%)
En iyi işlem:
15.36 USD
En kötü işlem:
-13.19 USD
Brüt kâr:
93.30 USD (9 641 pips)
Brüt zarar:
-37.36 USD (3 266 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (31.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.02 USD (4)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
11.96%
Maks. mevduat yükü:
4.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.20
Alış işlemleri:
18 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
3.11 USD
Ortalama kâr:
7.78 USD
Ortalama zarar:
-6.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-17.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.46 USD (2)
Aylık büyüme:
11.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
17.50 USD (3.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.26% (17.54 USD)
Varlığa göre:
13.02% (68.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
