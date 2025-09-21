- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
11.34 USD
En kötü işlem:
-10.16 USD
Brüt kâr:
22.51 USD (23 088 pips)
Brüt zarar:
-30.64 USD (30 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (8.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.55 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.17%
Maks. mevduat yükü:
50.31%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-1.02 USD
Ortalama kâr:
4.50 USD
Ortalama zarar:
-10.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.16 USD (2)
Aylık büyüme:
-16.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.64 USD
Maksimum:
21.64 USD (43.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.18% (21.60 USD)
Varlığa göre:
22.20% (8.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-8
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.34 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-16%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
2
100%
8
62%
5%
0.73
-1.02
USD
USD
43%
1:300