İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
21 (95.45%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.55%)
En iyi işlem:
68.86 USD
En kötü işlem:
-1.82 USD
Brüt kâr:
308.13 USD (11 150 pips)
Brüt zarar:
-1.82 USD (150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (177.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
177.47 USD (16)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
97.53%
Maks. mevduat yükü:
4.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
168.30
Alış işlemleri:
17 (77.27%)
Satış işlemleri:
5 (22.73%)
Kâr faktörü:
169.30
Beklenen getiri:
13.92 USD
Ortalama kâr:
14.67 USD
Ortalama zarar:
-1.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.82 USD (1)
Aylık büyüme:
6.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.82 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.58% (143.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|6
|CADJPY
|6
|USDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|82
|CADJPY
|129
|USDJPY
|23
|GBPNZD
|19
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|13
|NZDUSD
|9
|NZDCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|4K
|CADJPY
|1.6K
|USDJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.3K
|NZDCAD
|918
|AUDNZD
|493
|GBPUSD
|670
|NZDUSD
|436
|NZDCHF
|396
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +68.86 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +177.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.76 × 34
|
VantageInternational-Live 11
|0.80 × 5
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Demo
|1.33 × 12
|
RadexMarkets-Real 6
|6.11 × 9
|
RoboForex-ProCent-2
|8.97 × 73
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
1
100%
22
95%
98%
169.30
13.92
USD
USD
4%
1:500