- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
36 (87.80%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (12.20%)
En iyi işlem:
98.87 USD
En kötü işlem:
-213.10 USD
Brüt kâr:
1 415.03 USD (42 597 pips)
Brüt zarar:
-892.76 USD (20 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (423.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
423.62 USD (14)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
0.22%
Maks. mevduat yükü:
53.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
25 (60.98%)
Satış işlemleri:
16 (39.02%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
12.74 USD
Ortalama kâr:
39.31 USD
Ortalama zarar:
-178.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-213.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-213.10 USD (1)
Aylık büyüme:
13.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.75 USD
Maksimum:
364.74 USD (20.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.62% (362.29 USD)
Varlığa göre:
5.87% (94.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|522
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +98.87 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +423.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -213.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 777 USD
52%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
7
100%
41
87%
0%
1.58
12.74
USD
USD
21%
1:500