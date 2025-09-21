- Büyüme
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
44 (77.19%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (22.81%)
En iyi işlem:
27.60 USD
En kötü işlem:
-45.26 USD
Brüt kâr:
408.50 USD (9 965 pips)
Brüt zarar:
-254.23 USD (5 430 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (25.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.04 USD (11)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
4.59%
Maks. mevduat yükü:
12.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
33 (57.89%)
Satış işlemleri:
24 (42.11%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
2.71 USD
Ortalama kâr:
9.28 USD
Ortalama zarar:
-19.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-103.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.97 USD (3)
Aylık büyüme:
34.18%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.98 USD
Maksimum:
103.97 USD (14.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.65% (103.97 USD)
Varlığa göre:
10.27% (70.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|9
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.3K
|EURUSD
|221
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 35
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.45 × 58
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.49 × 207
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
Darwinex-Live
|0.56 × 72
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 277
|
ICMarketsSC-Live23
|0.62 × 58
