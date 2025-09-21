SinyallerBölümler
Fang Fang Liu

Steady trend one order at a time

Fang Fang Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
36 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (25.00%)
En iyi işlem:
26.24 USD
En kötü işlem:
-31.64 USD
Brüt kâr:
383.41 USD (383 408 pips)
Brüt zarar:
-163.71 USD (163 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (125.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.15 USD (8)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
26.50%
Maks. mevduat yükü:
18.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
32 (66.67%)
Satış işlemleri:
16 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
4.58 USD
Ortalama kâr:
10.65 USD
Ortalama zarar:
-13.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-60.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.00 USD (3)
Aylık büyüme:
69.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.14 USD
Maksimum:
60.00 USD (18.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.36% (60.00 USD)
Varlığa göre:
12.42% (45.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 220
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 220K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.24 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +125.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 11:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
