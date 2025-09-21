- Büyüme
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
32 (58.18%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (41.82%)
En iyi işlem:
4.72 USD
En kötü işlem:
-7.25 USD
Brüt kâr:
50.38 USD (1 046 pips)
Brüt zarar:
-31.83 USD (882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (8.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
8.84%
Maks. mevduat yükü:
27.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.56
Alış işlemleri:
1 (1.82%)
Satış işlemleri:
54 (98.18%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.57 USD
Ortalama zarar:
-1.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.25 USD (1)
Aylık büyüme:
10.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.25 USD (3.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.67% (7.25 USD)
Varlığa göre:
4.83% (9.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|12
|GBPUSD
|10
|EURAUD
|9
|GBPAUD
|5
|GBPCAD
|5
|NZDCAD
|4
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|3
|EURCHF
|2
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|6
|GBPUSD
|1
|EURAUD
|9
|GBPAUD
|7
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|-1
|CADCHF
|0
|NZDCHF
|0
|EURCHF
|0
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|66
|GBPUSD
|-50
|EURAUD
|95
|GBPAUD
|227
|GBPCAD
|49
|NZDCAD
|-25
|CADCHF
|17
|NZDCHF
|0
|EURCHF
|8
|GBPNZD
|23
|EURNZD
|-246
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.72 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Metatrader 4
All pair Work
İnceleme yok
