SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Auro Bridge 2
Mehulbhai Devchandbhai Lakhani

Auro Bridge 2

Mehulbhai Devchandbhai Lakhani
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Neex-Live 1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
93 (66.42%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (33.57%)
En iyi işlem:
3.82 USD
En kötü işlem:
-19.76 USD
Brüt kâr:
78.57 USD (3 539 pips)
Brüt zarar:
-83.75 USD (2 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (12.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.27 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
20.04%
Maks. mevduat yükü:
45.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
140 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-1.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-4.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.45 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.17 USD
Maksimum:
47.53 USD (25.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.78% (47.53 USD)
Varlığa göre:
7.21% (12.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 19
NZDUSD 12
AUDUSD 10
EURAUD 9
CADJPY 8
CHFJPY 8
GBPAUD 7
EURJPY 7
GBPJPY 7
EURCAD 7
CADCHF 6
NZDCAD 6
GBPCAD 5
AUDJPY 4
USDCAD 4
AUDCAD 4
USDCHF 3
EURNZD 3
EURCHF 3
NZDCHF 3
AUDNZD 2
GBPNZD 2
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 10
NZDUSD -35
AUDUSD -1
EURAUD 2
CADJPY -1
CHFJPY 6
GBPAUD 4
EURJPY 9
GBPJPY 6
EURCAD -1
CADCHF 1
NZDCAD 1
GBPCAD 1
AUDJPY -1
USDCAD -2
AUDCAD 0
USDCHF 1
EURNZD -7
EURCHF 2
NZDCHF -2
AUDNZD -1
GBPNZD 1
AUDCHF 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 126
NZDUSD -100
AUDUSD -57
EURAUD 57
CADJPY -24
CHFJPY 367
GBPAUD 370
EURJPY 468
GBPJPY 449
EURCAD -67
CADCHF 36
NZDCAD 17
GBPCAD 49
AUDJPY -166
USDCAD -58
AUDCAD 17
USDCHF 55
EURNZD -230
EURCHF 43
NZDCHF -61
AUDNZD -26
GBPNZD 125
AUDCHF -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.82 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +12.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Metatrader 4

All pair Work 
İnceleme yok
2025.09.21 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Auro Bridge 2
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
174
USD
4
0%
140
66%
20%
0.93
-0.04
USD
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.