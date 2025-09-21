SinyallerBölümler
Abdul Alim

ProSplash Gold Iq Zero

Abdul Alim
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
0%
TradeQuo-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
408
Kârla kapanan işlemler:
340 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (16.67%)
En iyi işlem:
94.40 USD
En kötü işlem:
-212.16 USD
Brüt kâr:
1 138.99 USD (360 401 pips)
Brüt zarar:
-1 344.27 USD (134 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
83 (186.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
186.88 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
49 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
233 (57.11%)
Satış işlemleri:
175 (42.89%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.50 USD
Ortalama kâr:
3.35 USD
Ortalama zarar:
-19.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-50.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-245.78 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
205.28 USD
Maksimum:
656.52 USD (44.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDs 405
BTCUSDT 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDs -163
BTCUSDT -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDs -6.8K
BTCUSDT -43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +94.40 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +186.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeQuo-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.22 09:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.21 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 35 days
