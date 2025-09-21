- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
408
Kârla kapanan işlemler:
340 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (16.67%)
En iyi işlem:
94.40 USD
En kötü işlem:
-212.16 USD
Brüt kâr:
1 138.99 USD (360 401 pips)
Brüt zarar:
-1 344.27 USD (134 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
83 (186.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
186.88 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
49 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
233 (57.11%)
Satış işlemleri:
175 (42.89%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.50 USD
Ortalama kâr:
3.35 USD
Ortalama zarar:
-19.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-50.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-245.78 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
205.28 USD
Maksimum:
656.52 USD (44.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|405
|BTCUSDT
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDs
|-163
|BTCUSDT
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDs
|-6.8K
|BTCUSDT
|-43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +94.40 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +186.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeQuo-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
