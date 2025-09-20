- Büyüme
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
52 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (33.33%)
En iyi işlem:
38.64 USD
En kötü işlem:
-154.38 USD
Brüt kâr:
592.93 USD (112 596 pips)
Brüt zarar:
-909.70 USD (10 818 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (101.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.54 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
21.56%
Maks. mevduat yükü:
95.32%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
49 (62.82%)
Satış işlemleri:
29 (37.18%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-4.06 USD
Ortalama kâr:
11.40 USD
Ortalama zarar:
-34.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-233.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-233.26 USD (6)
Aylık büyüme:
-6.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
320.46 USD
Maksimum:
507.25 USD (9.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.78% (507.37 USD)
Varlığa göre:
2.94% (145.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|EURUSDc
|13
|DJ30.c
|8
|AUDUSDc
|2
|USDCNHc
|2
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|44
|EURUSDc
|-472
|DJ30.c
|71
|AUDUSDc
|11
|USDCNHc
|-3
|BTCUSD
|33
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3K
|EURUSDc
|-633
|DJ30.c
|20K
|AUDUSDc
|137
|USDCNHc
|-51
|BTCUSD
|81K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WSFunded-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
