Juliano Gattis

Sinal Certo Fx

Juliano Gattis
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 284%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
638
Kârla kapanan işlemler:
518 (81.19%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (18.81%)
En iyi işlem:
86.52 USD
En kötü işlem:
-32.74 USD
Brüt kâr:
1 132.19 USD (96 793 pips)
Brüt zarar:
-398.42 USD (30 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (86.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.08 USD (47)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.60%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.18
Alış işlemleri:
262 (41.07%)
Satış işlemleri:
376 (58.93%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
2.19 USD
Ortalama zarar:
-3.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-6.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-73.10 USD (3)
Aylık büyüme:
21.44%
Yıllık tahmin:
260.18%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.65 USD
Maksimum:
89.73 USD (15.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.86% (89.73 USD)
Varlığa göre:
40.35% (240.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 559
GBPUSD 11
EURGBP 7
EURJPY 7
GBPAUD 7
CHFJPY 7
GBPNZD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
NZDCAD 4
NZDCHF 4
AUDCHF 3
USDCHF 3
USDJPY 3
AUDNZD 3
AUDJPY 2
EURCHF 1
GBPJPY 1
XAUUSD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 673
GBPUSD 22
EURGBP 8
EURJPY 9
GBPAUD 5
CHFJPY 6
GBPNZD 4
EURUSD 3
EURAUD 2
NZDCAD 0
NZDCHF 2
AUDCHF 2
USDCHF 4
USDJPY 2
AUDNZD -2
AUDJPY 1
EURCHF 1
GBPJPY 1
XAUUSD -8
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 67K
GBPUSD -2.7K
EURGBP 399
EURJPY -547
GBPAUD 500
CHFJPY 531
GBPNZD 580
EURUSD 332
EURAUD 330
NZDCAD 263
NZDCHF 135
AUDCHF 152
USDCHF 291
USDJPY 292
AUDNZD -281
AUDJPY 187
EURCHF 95
GBPJPY 138
XAUUSD -825
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.52 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +86.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
3.58 × 19
DooFintech-Live 5
8.28 × 336
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
11.88 × 8
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TitanFX-06
18.14 × 7
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sinal Certo Fx
Ayda 30 USD
284%
0
0
USD
606
USD
20
96%
638
81%
100%
2.84
1.15
USD
40%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.