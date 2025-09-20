- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
638
Kârla kapanan işlemler:
518 (81.19%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (18.81%)
En iyi işlem:
86.52 USD
En kötü işlem:
-32.74 USD
Brüt kâr:
1 132.19 USD (96 793 pips)
Brüt zarar:
-398.42 USD (30 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (86.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.08 USD (47)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.60%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.18
Alış işlemleri:
262 (41.07%)
Satış işlemleri:
376 (58.93%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
2.19 USD
Ortalama zarar:
-3.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-6.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-73.10 USD (3)
Aylık büyüme:
21.44%
Yıllık tahmin:
260.18%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.65 USD
Maksimum:
89.73 USD (15.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.86% (89.73 USD)
Varlığa göre:
40.35% (240.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|559
|GBPUSD
|11
|EURGBP
|7
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|7
|CHFJPY
|7
|GBPNZD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|4
|NZDCAD
|4
|NZDCHF
|4
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|3
|USDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|2
|EURCHF
|1
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|673
|GBPUSD
|22
|EURGBP
|8
|EURJPY
|9
|GBPAUD
|5
|CHFJPY
|6
|GBPNZD
|4
|EURUSD
|3
|EURAUD
|2
|NZDCAD
|0
|NZDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|USDCHF
|4
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|-2
|AUDJPY
|1
|EURCHF
|1
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|-8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|67K
|GBPUSD
|-2.7K
|EURGBP
|399
|EURJPY
|-547
|GBPAUD
|500
|CHFJPY
|531
|GBPNZD
|580
|EURUSD
|332
|EURAUD
|330
|NZDCAD
|263
|NZDCHF
|135
|AUDCHF
|152
|USDCHF
|291
|USDJPY
|292
|AUDNZD
|-281
|AUDJPY
|187
|EURCHF
|95
|GBPJPY
|138
|XAUUSD
|-825
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +86.52 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +86.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|3.58 × 19
DooFintech-Live 5
|8.28 × 336
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
|11.88 × 8
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
TitanFX-06
|18.14 × 7
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
284%
0
0
USD
USD
606
USD
USD
20
96%
638
81%
100%
2.84
1.15
USD
USD
40%
1:500