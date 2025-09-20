- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
14 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.10 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
37.26 USD (3 718 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
14 (37.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.26 USD (14)
Sharpe oranı:
3.06
Alım-satım etkinliği:
0.46%
Maks. mevduat yükü:
3.20%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (64.29%)
Satış işlemleri:
5 (35.71%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.66 USD
Ortalama kâr:
2.66 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
18.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.79% (1.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +37.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Thailand Gold AI. uses a following trend trading strategy based to detect the main trend of the larger time frame and then opens trades on smaller time frames. It also incorporates a trailing stop to secure profits.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
239
USD
USD
3
100%
14
100%
0%
n/a
2.66
USD
USD
1%
1:500