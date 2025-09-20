SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Thailand Bitcoin AI
Thannawut Khankhat

Thailand Bitcoin AI

Thannawut Khankhat
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 45%
XMGlobal-Real 8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
52 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (13.33%)
En iyi işlem:
20.66 USD
En kötü işlem:
-20.97 USD
Brüt kâr:
190.91 USD (1 554 275 pips)
Brüt zarar:
-103.33 USD (809 760 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (28.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.81 USD (8)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
40.15%
Maks. mevduat yükü:
2.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
30 (50.00%)
Satış işlemleri:
30 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
3.67 USD
Ortalama zarar:
-12.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-31.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.13 USD (2)
Aylık büyüme:
26.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
60.19 USD (20.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.14% (60.19 USD)
Varlığa göre:
8.18% (19.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD# 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD# 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD# 745K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.66 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Thailand Bitcoin AI is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision. employs a sophisticated algorithmic approach. ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging


İnceleme yok
2025.09.20 17:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Thailand Bitcoin AI
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
268
USD
5
100%
60
86%
40%
1.84
1.46
USD
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.