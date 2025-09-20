SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BlackBox 3X
Thannawut Khankhat

BlackBox 3X

Thannawut Khankhat
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
79 (82.29%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (17.71%)
En iyi işlem:
9.44 USD
En kötü işlem:
-1.73 USD
Brüt kâr:
131.63 USD (5 957 pips)
Brüt zarar:
-8.50 USD (378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (48.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.87 USD (20)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
6.50%
Maks. mevduat yükü:
11.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
41.46
Alış işlemleri:
61 (63.54%)
Satış işlemleri:
35 (36.46%)
Kâr faktörü:
15.49
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
1.67 USD
Ortalama zarar:
-0.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.97 USD (4)
Aylık büyüme:
32.94%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.97 USD (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.10% (2.97 USD)
Varlığa göre:
8.81% (30.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 32
XAUUSD 27
USDCHF 11
USDCAD 10
EURAUD 8
EURCHF 6
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 59
XAUUSD 42
USDCHF 8
USDCAD 6
EURAUD 4
EURCHF 3
EURUSD 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.2K
XAUUSD 3.9K
USDCHF 213
USDCAD 325
EURAUD 259
EURCHF 74
EURUSD 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.44 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +48.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 331
ICMarkets-Live07
0.60 × 1058
ICMarkets-Live04
0.63 × 19
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.81 × 2273
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
Tickmill-Live02
0.87 × 3470
ICMarkets-Live14
1.05 × 64
ICMarkets-Live12
1.06 × 1201
ICMarketsSC-Live23
1.11 × 61
Exness-Real3
1.12 × 85
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
Pepperstone-Demo01
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.26 × 23
ICMarkets-Live03
1.29 × 24
83 daha fazla...
BlackBox 3X is a multi-strategy trading system combining three distinct and adaptive algorithms. Each strategy operates under a black-box framework, optimized for different market conditions — trend-following, mean-reversion, and volatility-based setups. 
The goal: Consistent performance with low correlation between strategies, aiming for long-term growth with risk control.


İnceleme yok
2025.09.20 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
