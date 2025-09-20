- Büyüme
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
79 (82.29%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (17.71%)
En iyi işlem:
9.44 USD
En kötü işlem:
-1.73 USD
Brüt kâr:
131.63 USD (5 957 pips)
Brüt zarar:
-8.50 USD (378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (48.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.87 USD (20)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
6.50%
Maks. mevduat yükü:
11.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
41.46
Alış işlemleri:
61 (63.54%)
Satış işlemleri:
35 (36.46%)
Kâr faktörü:
15.49
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
1.67 USD
Ortalama zarar:
-0.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.97 USD (4)
Aylık büyüme:
32.94%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.97 USD (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.10% (2.97 USD)
Varlığa göre:
8.81% (30.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|27
|USDCHF
|11
|USDCAD
|10
|EURAUD
|8
|EURCHF
|6
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|59
|XAUUSD
|42
|USDCHF
|8
|USDCAD
|6
|EURAUD
|4
|EURCHF
|3
|EURUSD
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.2K
|XAUUSD
|3.9K
|USDCHF
|213
|USDCAD
|325
|EURAUD
|259
|EURCHF
|74
|EURUSD
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.44 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +48.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 331
|
ICMarkets-Live07
|0.60 × 1058
|
ICMarkets-Live04
|0.63 × 19
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.81 × 2273
|
ICMarkets-Live18
|0.85 × 155
|
Tickmill-Live02
|0.87 × 3470
|
ICMarkets-Live14
|1.05 × 64
|
ICMarkets-Live12
|1.06 × 1201
|
ICMarketsSC-Live23
|1.11 × 61
|
Exness-Real3
|1.12 × 85
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1179
|
Pepperstone-Demo01
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.26 × 23
|
ICMarkets-Live03
|1.29 × 24
BlackBox 3X is a multi-strategy trading system combining three distinct and adaptive algorithms. Each strategy operates under a black-box framework, optimized for different market conditions — trend-following, mean-reversion, and volatility-based setups.
The goal: Consistent performance with low correlation between strategies, aiming for long-term growth with risk control.
