Andreas Wipfli

Goldenspirit

Andreas Wipfli
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
Capital.com-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
90 (76.27%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (23.73%)
En iyi işlem:
41.16 EUR
En kötü işlem:
-305.54 EUR
Brüt kâr:
871.14 EUR (20 624 pips)
Brüt zarar:
-884.44 EUR (14 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (317.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
317.45 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
1.80%
Maks. mevduat yükü:
143.12%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
70 (59.32%)
Satış işlemleri:
48 (40.68%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.11 EUR
Ortalama kâr:
9.68 EUR
Ortalama zarar:
-31.59 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-307.20 EUR (2)
Aylık büyüme:
-5.94%
Yıllık tahmin:
-72.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
190.37 EUR
Maksimum:
352.44 EUR (76.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.27% (352.44 EUR)
Varlığa göre:
49.37% (295.20 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 6.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.16 EUR
En kötü işlem: -306 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +317.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Capital.com-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.16 04:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 04:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 02:47
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.20 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 07:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.20 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

