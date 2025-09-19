SinyallerBölümler
Deivitti Almir Rodrigues Batista

ContaV

Deivitti Almir Rodrigues Batista
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
FotMarkets-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
350
Kârla kapanan işlemler:
187 (53.42%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (46.57%)
En iyi işlem:
371.00 USD
En kötü işlem:
-233.73 USD
Brüt kâr:
1 500.73 USD (379 404 pips)
Brüt zarar:
-1 691.39 USD (330 365 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (60.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
494.47 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
83.56%
Maks. mevduat yükü:
46.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
200 (57.14%)
Satış işlemleri:
150 (42.86%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
8.03 USD
Ortalama zarar:
-10.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-15.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-418.70 USD (6)
Aylık büyüme:
-9.27%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
760.95 USD
Maksimum:
770.39 USD (1953.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.85% (770.39 USD)
Varlığa göre:
28.67% (336.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 142
USDJPY 55
EURUSD 51
GBPUSD 40
USDCAD 40
BTCUSD 17
ETHUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -155
USDJPY -19
EURUSD -4
GBPUSD -19
USDCAD -5
BTCUSD 11
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -65K
USDJPY -2.7K
EURUSD -346
GBPUSD -1.8K
USDCAD -708
BTCUSD 118K
ETHUSD 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +371.00 USD
En kötü işlem: -234 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +60.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FotMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

conta PF
İnceleme yok
2025.09.19 22:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
