Mateus Radiman

MR SUPERBOT VALETAX

Mateus Radiman
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
ValetaxIntl-Live1
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 147
Kârla kapanan işlemler:
897 (78.20%)
Zararla kapanan işlemler:
250 (21.80%)
En iyi işlem:
32.58 USD
En kötü işlem:
-109.02 USD
Brüt kâr:
2 183.29 USD (188 236 pips)
Brüt zarar:
-1 308.27 USD (105 011 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (154.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.80 USD (19)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
49.75%
Maks. mevduat yükü:
39.48%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
272
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.47
Alış işlemleri:
726 (63.30%)
Satış işlemleri:
421 (36.70%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
2.43 USD
Ortalama zarar:
-5.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-127.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.92 USD (2)
Aylık büyüme:
156.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
195.90 USD (38.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.21% (195.90 USD)
Varlığa göre:
49.98% (442.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.vx 1143
DOGEUSD.vx 2
BTCUSD.vx 1
BCHUSD.vx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.vx 887
DOGEUSD.vx -13
BTCUSD.vx 0
BCHUSD.vx 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.vx 80K
DOGEUSD.vx -101
BTCUSD.vx 3.1K
BCHUSD.vx 39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.58 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +154.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -127.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValetaxIntl-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.05 03:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 13:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 00:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 22:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 22:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.