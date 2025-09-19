SinyallerBölümler
Huseyin Citil

TrustFX

Huseyin Citil
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
4.84 USD
En kötü işlem:
-0.26 USD
Brüt kâr:
11.81 USD (503 pips)
Brüt zarar:
-1.10 USD (21 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.27 USD (5)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
20.08%
Maks. mevduat yükü:
2.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
28.95
Alış işlemleri:
7 (70.00%)
Satış işlemleri:
3 (30.00%)
Kâr faktörü:
10.74
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
1.31 USD
Ortalama zarar:
-1.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.26 USD (1)
Aylık büyüme:
0.52%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.15 USD
Maksimum:
0.37 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (0.15 USD)
Varlığa göre:
0.37% (7.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3
AUDSGD 3
EURCAD 2
NZDUSD 1
EURSGD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 9
AUDSGD 0
EURCAD 0
NZDUSD 0
EURSGD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 286
AUDSGD 99
EURCAD 39
NZDUSD 14
EURSGD 44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.84 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
6.08 × 3452
✨ TRUSTFX – Signal Copy System ✨

📊 Strateji

Majör ve çift pariteler (EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, vb.).

H4/H1 trend yönü, M15–M30 tetik.

EMA200, Supertrend, ADX, RSI ile trend onayı.


🔐 Risk Yönetimi

Her işlemde Stop Loss zorunlu.

İşlem başına risk: %1 civarı.

TP1 → kâr kilitleme, TP2 → break-even, TP3+ → kademeli kapanış.

Martingale / Grid yok.


📆 İşlem Özellikleri

Ortalama: günde 0–3 işlem.

Pozisyonlar kısa vadeli veya 1–2 gün sürebilir.

İşlem saatleri: 01:15 – 23:45.


👥 Aboneler İçin

Aynı sembolün görünür olduğundan emin olun (EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, vb.).

İşlemleri bakiye oranına göre kopyala seçeneğini kullanın → başlangıç için %50–70 önerilir.

Minimum önerilen bakiye: $1,000+.

En stabil sonuç için VPS kullanmanız önerilir.


🎯 Amaç

Düzenli ve sürdürülebilir gelir sağlamak.

Aylık bazda hesap bakiyesini yüzdesel olarak artırmayı hedeflemek.

Disiplinli ve güvenli bir büyüme modeli oluşturmak.


⚠️ Risk Uyarısı
CFD & Forex yüksek risk içerir.
Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez.

Lütfen yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.


🔗 Ek Bilgi

📘 Bir sinyal nasıl takip edilir

👉 https://www.mql5.com/en/articles/523

❓ Sinyal servisi hakkında detaylı bilgi 

👉 https://www.mql5.com/en/forum/10773



