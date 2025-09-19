- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
22 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (38.89%)
En iyi işlem:
52.56 USD
En kötü işlem:
-38.20 USD
Brüt kâr:
250.05 USD (5 408 pips)
Brüt zarar:
-159.42 USD (2 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (82.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.84 USD (7)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
60.20%
Maks. mevduat yükü:
2.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
16 (44.44%)
Satış işlemleri:
20 (55.56%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
2.52 USD
Ortalama kâr:
11.37 USD
Ortalama zarar:
-11.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-41.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.23 USD (2)
Aylık büyüme:
17.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.85 USD
Maksimum:
48.85 USD (9.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.30% (48.55 USD)
Varlığa göre:
4.40% (24.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|71
|EURUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|701
|EURUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
RannForex-Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real3
|0.12 × 94
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 157
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.38 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|0.38 × 95
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.41 × 58
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
ActivTrades-Server
|0.61 × 228
|
Alpari-MT5
|0.78 × 8963
|
ICMarkets-MT5
|0.80 × 708
|
AdmiralMarkets-Live
|0.89 × 101
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
Martingale based strategy
İnceleme yok
