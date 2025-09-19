SinyallerBölümler
Denis Pestov

Happy fast food

Denis Pestov
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
22 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (38.89%)
En iyi işlem:
52.56 USD
En kötü işlem:
-38.20 USD
Brüt kâr:
250.05 USD (5 408 pips)
Brüt zarar:
-159.42 USD (2 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (82.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.84 USD (7)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
60.20%
Maks. mevduat yükü:
2.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
16 (44.44%)
Satış işlemleri:
20 (55.56%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
2.52 USD
Ortalama kâr:
11.37 USD
Ortalama zarar:
-11.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-41.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.23 USD (2)
Aylık büyüme:
17.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.85 USD
Maksimum:
48.85 USD (9.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.30% (48.55 USD)
Varlığa göre:
4.40% (24.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 22
EURUSD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 71
EURUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 701
EURUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.56 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +82.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 12
RannForex-Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
FBS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real3
0.12 × 94
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 157
FIBOGroup-MT5 Server
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
AdmiralMarkets-MT5
0.38 × 24
TitanFX-MT5-01
0.38 × 95
HTOTAL.RU-MT5
0.41 × 58
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
QTrade-Server
0.50 × 2
ActivTrades-Server
0.61 × 228
Alpari-MT5
0.78 × 8963
ICMarkets-MT5
0.80 × 708
AdmiralMarkets-Live
0.89 × 101
FusionMarkets-Live
0.93 × 41
Exness-MT5Real
1.13 × 8
37 daha fazla...
Martingale based strategy



2025.09.26 16:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:3000
2025.09.24 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 08:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 07:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
